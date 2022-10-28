Астана рассчитывает на укрепление потенциала СНГ

28 окт. 11:19

Казахстанский премьер Алихан Смаилов, выступая в Астане на заседании совета глав правительств СНГ, заявил, что страна намерена расширять сотрудничество в рамках Содружества и укреплять его потенциал.

"Казахстан, как один из активных участников СНГ, заинтересован в расширении сотрудничества, укреплении потенциала и раскрытии его возможностей", - сказал глава правительства республики.

По его словам, принятые в рамках организации меры помогли решить ряд ключевых вопросов образовательного, медико-социального и гражданско-правового характера.

"Наши граждане имеют возможность безвизового передвижения между государствами содружества", - добавил он.