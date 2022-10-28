РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Ингушетии будут установлены проекционные пешеходные переходы

В Ингушетии будут установлены проекционные пешеходные переходы

Первые проекционные пешеходные переходы в Ингушетии оборудуют в Магасе в 2023 году, информирует пресс-служба мэрии города, уточняя, что цель мероприятия – сокращение числа аварий с участием пешеходов.

«В 2023 году в Магасе появятся первые в регионе проекционные пешеходные переходы. Пешеходный переход будет подсвечиваться проекторами, освещаться будет разметка. И благодаря такой системе пешеходный переход и идущий по нему человек будет заметен в любую погоду», - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что инициаторами внедрения новой системы переходов в Магасе стали власти города.

650 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version