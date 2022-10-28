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Ильхам Алиев встретился с первым вице-премьером РФ

Ильхам Алиев встретился с первым вице-премьером РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с первым вице-премьером России Андреем Белоусовым, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что стороны в ходе разговора обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в торгово-экономической, транспортно-логистической, финансово-банковской, туристической и других сферах.

"Стороны отметили успешное и динамичное развитие двухсторонних отношений по всем направлениям и рост товарооборота между двумя странами", - подчеркивается в сообщении.

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