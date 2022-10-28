Ильхам Алиев встретился с первым вице-премьером РФ

28 окт. 10:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с первым вице-премьером России Андреем Белоусовым, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что стороны в ходе разговора обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в торгово-экономической, транспортно-логистической, финансово-банковской, туристической и других сферах.

"Стороны отметили успешное и динамичное развитие двухсторонних отношений по всем направлениям и рост товарооборота между двумя странами", - подчеркивается в сообщении.