В Иране расстреляли двух военных гражданской милиции Басидж

28 окт. 10:36

В провинции Мазендеран, расположенной на севере Ирана, убили двух военных из сил местного сопротивления Басидж при Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил заместитель губернатора по политическим вопросам и вопросам безопасности провинции Мазендеран Рухолла Селеги.

По его словам, два члена гражданской милиции Басидж были расстреляны во время контртеррористической операции. При этом Селеги не сообщил подробностей случившегося.

Агентство Fars News отмечает, что подробную информацию объявят чуть позже.