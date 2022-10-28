Четверо ставропольцев готовили теракт в регионе

28 окт. 10:40

В Ставропольском крае четверо сторонников украинских радикалов, планировавшие совершить теракт, задержаны сотрудниками ФСБ, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, "являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные готовили террористический акт на одном из административных объектов региона".

В ходе обысков по местам жительства, а также оборудованного ими на территории Предгорного района тайника у задержанных изъяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси, а также "методическая литература по организации массовых беспорядков".

"В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт". Подозреваемые задержаны, помещены под стражу", - сказано в сообщении.