Блинкен: отказ РФ от зерновой сделки вызвал бы недовольство глобального Юга 

28 окт. 10:39

Глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил мнение, что возможный отказ России от продления зерновой сделки повлек бы за собой недовольство государств развивающегося мира.

"Более 9 млн тонн зерна было вывезено" в рамках сделки Черным морем с Украины через Одессу. "Две трети этого [объема] ушло глобальному Югу, странам в Африке, Азии и других [частях света], остро нуждающихся в данных поставках. Это оказало позитивное воздействие в плане снижения цен, что пошло на пользу всему миру. Поэтому идея, заключающаяся в том, что Россия теперь скажет, что не желает сохранения этой [договоренности], желает ее отключения, думаю, столкнется с большим гневом тех стран мира, которые получают пользу от украинского зерна", - сказал он, выступая в четверг на пресс-конференции в Оттаве.

Далее руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что, "всеобщим интересам глубоко отвечает обеспечение того, чтобы это зерно продолжало отгружаться с Украины", передает ТАСС.