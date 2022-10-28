Глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил мнение, что возможный отказ России от продления зерновой сделки повлек бы за собой недовольство государств развивающегося мира.
"Более 9 млн тонн зерна было вывезено" в рамках сделки Черным морем с Украины через Одессу. "Две трети этого [объема] ушло глобальному Югу, странам в Африке, Азии и других [частях света], остро нуждающихся в данных поставках. Это оказало позитивное воздействие в плане снижения цен, что пошло на пользу всему миру. Поэтому идея, заключающаяся в том, что Россия теперь скажет, что не желает сохранения этой [договоренности], желает ее отключения, думаю, столкнется с большим гневом тех стран мира, которые получают пользу от украинского зерна", - сказал он, выступая в четверг на пресс-конференции в Оттаве.
Далее руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что, "всеобщим интересам глубоко отвечает обеспечение того, чтобы это зерно продолжало отгружаться с Украины", передает ТАСС.
Блинкен: отказ РФ от зерновой сделки вызвал бы недовольство глобального Юга
Глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил мнение, что возможный отказ России от продления зерновой сделки повлек бы за собой недовольство государств развивающегося мира.