Матвиенко: Москва будет содействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном

28 окт. 10:38

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что российская сторона намерена содействовать подписанию Арменией и Азербайджаном мирного договора.

"Россия выступала в качестве посредника, выступает и будет оказывать содействие для того, чтобы два государства вышли на подписание мирного договора", - сказала она на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сагибой Гафаровой, состоявшейся в рамках сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Накануне российский президент Владимир Путин сказал, что Россия поддержит любое решение, которое будет способствовать достижению мира в регионе, напомнила спикер Совфеда.

"И Армения, и Азербайджан должны найти в итоге решения по демаркации границы и по проблемным вопросам", - добавила Матвиенко.

По ее словам, для этого планируется использовать сотрудничество по парламентской линии.