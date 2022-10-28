Стало известно, сколько иностранцев в Казахстане работают легально

28 окт. 10:25

По состоянию на 1 октября в Казахстане легально трудятся 15 434 представителя зарубежных стран, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

Большая часть иностранцев работает в строительной сфере - 6 137 человек, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1 515 человек. 1 211 приезжих трудятся в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, 1 071 - в обрабатывающей промышленности. Еще 1 143 человека ведут профессиональную, научную и техническую деятельность.

Также 586 человек являются руководителями и заместителями. 3 076 иностранцев имеют право руководить структурными подразделениями. Большая часть привлеченной рабочей силы из-за рубежа - специалисты и квалифицированные рабочие - 7 910 и 891 человек соответственно. 1 591 гражданин другой страны трудоустроен в рамках корпоративного перевода. 1 380 человек являются сезонными работниками.

В ведомстве отметили, что иностранцы в Казахстане работают на 1 751 предприятиях. Эти работодатели также обеспечивают работой около 400 тыс соотечественников - 96% от общей численности работников.

Трудятся в Казахстане граждане Китая - 3 539 человек, Индии - 1 801, Турции - 1 707, Узбекистана - 1 487 и Великобритании - 1 125 граждан соответственно.