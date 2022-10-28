Мишустин: Запад использовал доллар как оружие

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что институт международных финансовых резервов дискредитирован.
"Тем более что, используя доллар как оружие, Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов", - подчеркнул Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе.
Далее он напомнил слова президента России Владимира Путина, который отметил, что ускоренный переход на расчеты в нацвалютах и отказ от доллара во взаимной торговле исключит злоупотребление в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры.