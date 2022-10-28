Какой месседж Владимир Путин послал Еревану с "Валдая"

Накануне президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Большая часть его речи и ответов на вопросы была посвящена теме глобального мироустройства, однако от внимания российского лидера не ушли и проблемы регионального характера, из совокупности которых и состоит система международных отношений. В том числе он дал развернутый ответ на вопрос о подходе Москвы к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.



Главной особенностью этого ответа стало, что Владимир Путин говорил почти исключительно об Армении, обращал свои слова официальному Еревану. Он не называл имена, но по сути, это было послание премьер-министру Николу Пашиняну в преддверии трехстороннего саммита в Сочи 31 октября, где Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев будут вести переговоры с Пашиняном о подписании мирного договора. В чем же состоял месседж российского президента армянскому премьеру?



Во-первых, Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в установлении полноценного мира между Азербайджаном и Арменией и в стабилизации Южного Кавказа. "Наша позиция заключается в том, что [мирный] договор, конечно, нужен. Мы поддерживаем мирное урегулирование, как и делимитацию границы, полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это", - сообщил российский лидер. Никаких реваншистских планов на новую войну с Азербайджаном или попытки затянуть урегулирование на неопределенное время Россия не приемлет. России нужен мир в регионе, и власти Армении должны это учитывать.



Во-вторых, Владимир Путин потребовал от властей Армении проявить субъектность, взять на себя ответственность за свои действия в рамках нормализации отношений с Азербайджаном и перестать перекладывать ее на посредников. "Какой вариант [мирного договора] избрать – это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, то мы только за. Мы не собираемся ничего навязывать", - указал он. Подчеркнув, что можно выбрать лишь вариант, ведущий к миру, а не к затягиванию конфронтации, российский лидер напомнил, что договор с Азербайджаном будет заключать не Россия или кто-то другой, а исключительно сама Армения.



Важность субъектности действий армянских властей Владимир Путин пояснил на сравнении с западным подходом к урегулированию: Запад, используя свое влияние, навязывает Армении свой сценарий, поскольку воспринимает республику только как инструмент своей политики в регионе – в то время как Россия выступает за самостоятельное решение Еревана жить в мире с Баку. Различие подходов очевидно: для Запада Южный Кавказ есть область конъюнктурных интересов, которые завтра могут поменяться так, что Вашингтон с Парижем начнут толкать Армению на войну с Азербайджаном, а для России Южный Кавказ – регион интересов стратегических, долгосрочных. Долгосрочный мир возможен только при сознательном, а не принудительном подписании мирного договора.



Также эти слова были и более общим требованием самостоятельности Армении во внешней политике. Недаром после армяно-азербайджанской темы Владимир Путин рассказал о своих оценках отношений с Турцией и ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, где вновь подчеркнул значимость для Москвы независимости поведения Анкары. России стремится к тому, чтобы ее партнеры и союзники были по-настоящему суверенными государствами, как Турция, а не марионетками каких-то третьих сторон. И это большой упрек властям Армении, которые вместо открытого двустороннего диалога с властями Азербайджана занялись сейчас внедрением на Южный Кавказ сил Евросоюза. Россия призывает Армению быть независимым государством, а не страной, ищущей лучшего хозяина.



В-третьих, Владимир Путин указал на необходимость Армении в связи с первыми двумя пунктами говорить обо всем напрямую с Азербайджаном. "Безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны – для Азербайджана. Это очень сложный, прямо говоря, тяжелый вопрос", - констатировал он. Россия в армяно-азербайджанском урегулировании видит себя как ключевого посредника, но не сторону переговоров. Каким бы ни было российское участие в комиссиях по разблокированию коммуникаций и по делимитации границы, в разработке мирного договора, Ереван не может разговаривать только с Москвой и игнорировать Баку. Ереван должен говорить и договариваться с Баку, а не с кем-то другим – таково центральное послание Владимира Путина Николу Пашиняну.



По утреннему твиту Пашиняна мы можем судить о том, был ли этот месседж услышан в Ереване. На своем аккаунте в соцсети он по-русски написал, что Армения приняла российские наработки по установлению межгосударственных отношений с Азербайджаном и подтвердит приверженность этим наработкам на встрече с Ильхамом Алиевым в Сочи. Мы можем только предполагать, какой диалог велся в предыдущие дни между российскими и армянскими властями после того, как Пашинян впустил в Армению миссию наблюдателей ЕС и тут же позвал вторую миссию от ОБСЕ, но речь Владимира Путина и краткая реакция Никола Пашиняна дают надежду на то, что Ереван найдет в себе силы перестать играть с Баку и посредниками в бесплодные политические игры и наконец займется делом.



Почему Владимир Путин не сделал какого-то параллельного месседжа Азербайджану? Ответ очевиден: с Баку у Москвы все согласовано, все вопросы по урегулированию, по посредническим функциям России и самостоятельным действиям азербайджанских властей проработаны. Российскому лидеру нет нужды обращаться к президенту Азербайджана в преддверии трехсторонней встречи, потому что они уже обо всем договорились заранее. В последовательности, ответственности и надежности Ильхама Алиева Владимир Путин уверен так же, как в тех же качествах Реджепа Тайипа Эрдогана. Сомнения у Москвы есть только в поведении Никола Пашиняна, потому и приходится дополнительно обращаться к нему с площадки "Валдая".