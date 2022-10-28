Команда Нурмагомедова не спешит проводить совместные тренировки с Чимаевым

28 окт. 9:59

Команда бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова пока не собирается проводить совместные тренировки со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщил 28 октября чемпион UFC Ислам Махачев.

"Мы тренируемся в разных клубах. Пока не было планов и переговоров о совместных тренировках", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, на турнире UFC 280 в Абу-Даби между двоюродным братом Хабиба Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым произошел конфликт, который впоследствии был улажен. Махачев является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова - отца Хабиба Нурмагомедова.