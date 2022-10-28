Водитель из Чечни ответит в суде за смерть пожилого мотоциклиста

28 окт. 9:58

В Чечне водитель может отправиться за решетку за наезд на пожилого мотоциклиста, который стал роковым, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Трагедия случилась в станице Гребенской Шелковского района. По данным следствия, управлявший легковушкой 30-летний местный житель, нарушив правила, сбил 63-летнего мужчину на мотоцикле.

Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его врачи не смогли.

Отмечается, что расследование дела окончено и материалы направлены в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.