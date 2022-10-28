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Еще один банк Кыргызстана отказался от работы с картами "Мир"

Еще один банк Кыргызстана отказался от работы с картами &quot;Мир&quot;

Обслуживание российских карт "Мир" приостановил Киргизский инвестиционно-кредитный банк.

"Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир"", - говорится в сообщении на сайте банка.

В настоящее время из 23 коммерческих банков Кыргызстана карты "Мир" продолжают принимать банки "Толубай", Кыргызкоммерцбанк, Капитал банк, "Бай-Тушум", Оптимабанк, Керемет банк, РКС банк.

В Нацбанке республики отмечают, что каждый банк самостоятельно решает, сотрудничать ли с той или иной платежной системой.

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