Еще один банк Кыргызстана отказался от работы с картами "Мир"

28 окт. 10:05

Обслуживание российских карт "Мир" приостановил Киргизский инвестиционно-кредитный банк.

"Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир"", - говорится в сообщении на сайте банка.

В настоящее время из 23 коммерческих банков Кыргызстана карты "Мир" продолжают принимать банки "Толубай", Кыргызкоммерцбанк, Капитал банк, "Бай-Тушум", Оптимабанк, Керемет банк, РКС банк.

В Нацбанке республики отмечают, что каждый банк самостоятельно решает, сотрудничать ли с той или иной платежной системой.