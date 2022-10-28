В Кокшетау "заминировали" школы

28 окт. 9:44

В Кокшетау ученики и педагоги школы-интерната №3 "Дарын" были эвакуированы после поступившего сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщает Polisia.kz.

Этим утром сообщение о минировании данной школы поступило в центр оперативного управления полиции города. "По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. Территория школы была оцеплена, эвакуированы учащиеся, преподавательский состав и администрация школы", – сообщают правоохранители.

Специалистами-взрывотехниками и кинологами были исследовали все помещения школы, взрывных устройств не обнаружено.

Позже в полицию Кокшетау также поступили сообщения о минировании других средних учебных заведений, проводятся проверки.