Стамбульская сделка помогла вывезти из Украины более 9 млн тонн зерна

28 окт. 9:32

В рамках стамбульской зерновой сделки, заключенной 22 июля, из украинских портов было экспортировано уже более 9 млн т продовольствия.

"По состоянию на 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 9 016 389 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 794 судов - 395 на прибытие в украинские порты и 399 - на выход из них", - сообщает совместный координационный центр (СКЦ).

В четверг порты Украины покинули девять судов с продовольствием (117 тыс т), они направляются в Турцию, Испанию, Италию, Грецию, Тунис и Израиль.