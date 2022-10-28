Мишустин выступит с докладом о сотрудничестве в авиации в Астане

28 окт. 9:25

Премьер Михаил Мишустин выступит с докладом о сотрудничестве в области гражданской авиации и использовании воздушного пространства Содружества на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане в узком составе, заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"После обсуждения вопросов, предусмотренных для обсуждения в узком формате, российская сторона просит вне повестки дня предоставить слово председателю правительства РФ Михаилу Мишустину для информации по аспектам сотрудничества стран СНГ в гражданской авиации и использовании воздушного пространства", - цитирует его РИА Новости.