Россиянам напомнили о длинных выходных на следующей неделе

28 окт. 9:19

В честь Дня народного единства россияне на следующей неделе отдохнут три дня подряд - 4, 5 и 6 ноября.

"Первая рабочая неделя (ноября) для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, - предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час", - сообщила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, пишет РИА Новости.

Это будут последние длинные выходные в 2022 году.