В Махачкале внедряется интеллектуальная транспортная система

28 окт. 8:55

Более 230 светофоров заменили в Махачкале для второго этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Махачкалинской городской агломерации, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Уточняется, что столица республики перейдет на интеллектуальные системы на дорогах в 2023 году. «С начала реализации контракта в 2021 году мы установили 67 дорожных видеокамер, заменили 36 дорожных контроллеров, установили 94 транспортных детектора, заменили 234 транспортных и пешеходных светофоров, внедрили 11 программных модулей и подсистем ИТС», - сказал директор департамента интеграционных проектов ГК «Урбантех» Игорь Канатченко, отметив, что дальнейшее внедрение ИТС в регионе продолжается.