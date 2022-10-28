Калининград и Стамбул могут соединить авиарейсы

28 окт. 8:42

Калининградский международный аэропорт Храброво прорабатывает возможность открытия авиарейсов в Стамбул и оттуда транзитом в другие государства, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Надеюсь, что все-таки азиатские, турецкие компании будут в нашу сторону смотреть, непосредственно на аэропорт Храброво. Его владельцы ведут переговоры, в частности с турецкими компаниями», - сказал он, отвечая на вопросы «Известий».

Далее региональный лидер отметил, что в текущей ситуации пока сложно говорить о результатах по расширению полетов и привлечению новых перевозчиков.