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Калининград и Стамбул могут соединить авиарейсы

Калининград и Стамбул могут соединить авиарейсы

Калининградский международный аэропорт Храброво прорабатывает возможность открытия авиарейсов в Стамбул и оттуда транзитом в другие государства, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Надеюсь, что все-таки азиатские, турецкие компании будут в нашу сторону смотреть, непосредственно на аэропорт Храброво. Его владельцы ведут переговоры, в частности с турецкими компаниями», - сказал он, отвечая на вопросы «Известий».

Далее региональный лидер отметил, что в текущей ситуации пока сложно говорить о результатах по расширению полетов и привлечению новых перевозчиков.

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