Министр здравоохранения Азербайджана посетит Турцию

28 окт. 8:25

Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым посетит Турцию, сообщили в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

В ходе визита делегация примет участие в Тюркском всемирном медицинском конгрессе, который пройдет под эгидой Организации тюркских государств, администрации президента Турции.

В рамках конгресса запланированы выступление министра здравоохранения Теймура Мусаева, двусторонние встречи с министрами здравоохранения стран-членов и стран-наблюдателей организации и другие встречи.

Также представители азербайджанской делегации выступят с докладами на панельных сессиях конгресса.