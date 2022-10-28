Акар: Турция и Израиль вышли на новый этап отношений

28 окт. 7:57

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры с израильским коллегой Бени Ганцем, который находится в еврейском государстве официальным визитом.

По словам Акара, встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глава израильского правительства Яира Лапида стали важным поворотным моментом в отношениях между Турцией и Израилем. «Турция и Израиль являются важными игроками в нашем регионе. В то же время у нас есть серьезные исторические, культурные связи и общие ценности. Уверен, что развитие отношений и сотрудничества с Израилем, особенно в таких областях, как оборона, безопасность и энергетика, приведет к важным положительным результатам в вопросе регионального мира и стабильности и внесет значительный вклад», - сказал он, отвечая на просьбу журналистов охарактеризовать уровень взаимодействия двух стран.