Актеры из Грузии представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого 

28 окт. 6:55

Коллектив Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили 28 и 29 ноября выступит на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, где представит вниманию спектакль по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого.

Спектакль пройдет в рамках Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 ("4.4" Qısa Tamaşalar Festivalı), посвященного "Году города Шуша", который пройдет с 25 по 30 ноября.

Режиссерами-постановщики спектакля – Леван Цуладзе и Темо Куправа, хореограф – Тинатин Цуладзе.