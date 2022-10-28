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Актеры из Грузии представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого 

Актеры из Грузии представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого 

Коллектив Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили 28 и 29 ноября выступит на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, где представит вниманию спектакль по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого. 
Спектакль пройдет в рамках Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 ("4.4" Qısa Tamaşalar Festivalı), посвященного "Году города Шуша", который пройдет с 25 по 30 ноября. 
Режиссерами-постановщики спектакля – Леван Цуладзе и Темо Куправа, хореограф – Тинатин Цуладзе. 

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