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Иран готов  быть воротами для соединения РФ с Ближним Востоком и Африкой 

Иран готов  быть воротами для соединения РФ с Ближним Востоком и Африкой 

Иран готов стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали 
"Мы в качестве Исламской Республики Иран готовы стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африканского континента", - сказал он на встрече финансистов и предпринимателей с послами африканских и арабских стран в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ. 
Далее дипломат отметил необходимость развития транспортных коридоров и транзитных маршрутов. "Конечно же, мы должны совершенствовать подобные коридоры, в том числе коридор Север - Юг. Здесь также необходимо совершенствовать и железную дорогу, и автомобильную дорогу, а также усовершенствовать интермодальное сообщение через Каспийское море", - обратил внимание Джалали. 
Также он указал на значение денежно-банковского вопроса в сотрудничестве с Россией. "Здесь тоже необходимо принять соответствующие решения в данной сфере. Здесь можно подумать и о создании соответствующих совместных банковских структур, сотрудничестве финансовых учреждений, а также и лизинговых компаний", - акцентировал внимание посол Ирана в Москве.

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