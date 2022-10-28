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«США и Россия сохранили открытыми каналы связи» 

«США и Россия сохранили открытыми каналы связи» 

США и Россия сохраняют открытыми каналы связи, завил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга. 
По его словам, между двумя странами существуют каналы связи на разных уровнях, как это и должно быть. «Есть каналы связи между США и РФ, которые остаются открытыми, так должно быть и так будет в дальнейшем», подчеркнул он

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