Фестиваль хамсы возвращается в Новороссийск

27 окт. 23:58

В Новороссийске после двухлетнего перерыва вновь пройдет фестиваль хамсы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Любителей черноморской рыбы приглашают на праздник, который будет проходить с 3 по 6 ноября. На Форумной площади будут действовать торговые модули, шатры и фермерские лавки, где можно будет купить продукцию и готовые блюда черноморской кухни, а также морепродукты и живую рыбу.

Свое эксклюзивное рыбное меню обещают 20 ресторанов, желающие смогут посетить устричный бар. В меню войдут большая уха по-черноморски, паэлья из рапанов, форшмак и бутерброды с хамсой и многое другое.

В программе также кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров Кубани и тематические фотозоны.