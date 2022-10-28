Лига Конференций: "Пюник" потерпел поражение от "Слована"

28 окт. 0:52

В Братиславе состоялся матч Лиги Конференций УЕФА между "Слованом" и армянским "Пюником". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева.

На гол полузащитника "Пюника" Евгения Кочука, забитый на 64-й минуте с пенальти, "Слован" ответил точными ударами защитника Гурама Кашия (84-я) и нападающего Эрика Рамиреса (85-я).

На данный момент "Пюник" с 6 очками занимает третье место в группе H. Лидером квартета является "Слован", в активе которого 8 очков. Такое же количество очков у "Базеля", однако швейцарская команда уступает словацкой по дополнительным показателям. На четвертом месте с 5 очками находится "Жальгирис".