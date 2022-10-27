США поддерживают право жителей Ирана на протест

27 окт. 23:46

США поддерживают право граждан Ирана протестовать. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Мы поддерживаем право на мирный протест и против любых усилий правительства подавить этот протест с помощью насилия", - цитирует его РИА Новости.

Говоря о том, поддерживают ли США требования протестующих о смене власти в Иране, Кирби отметил, что определять свое будущее должны сами граждане Исламской Республики.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини , когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.