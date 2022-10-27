Лига Европы: "Карабах" упустил ничью с "Нантом"

27 окт. 23:55

Во Франции только что завершилась встреча Лиги Европы УЕФА между "Нантом" и азербайджанским "Карабахом". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч в игре был забит на 16-й минуте – отличился полузащитник "Нанта" Педро Чиривелья. На 56-й минуте "Карабах" восстановил статус-кво благодаря точному удару хавбека Филипа Озобича с пенальти, однако в компенсированное ко второму тайму время Игнатиус Ганаго отправил второй мяч в секту ворот гостей, принеся своей команде победу.

В параллельной встрече "Фрайбург" (Германия) со счетом 1:1 сыграл дома вничью с "Олимпиакосом" (Греция).

После пяти туров "Карабах" занимает 2-ю строчку в группе G, имея в активе 7 очков. Возглавляет квартет с 13 очками "Фрайбург". На третьем месте находится "Нант" (6 очков), на четвертом – "Олимпиакос" (2 очка).