Путин оценивает спад ВВП в России по итогам года в 2,8-2,9%

27 окт. 23:34

Спад российского ВВП по итогам 2022 года составит 2,8-2,9%, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Дефицит бюджета у нас в следующем году - 2%, потом 1,4%, а еще через год - 0,7%", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что почти во всех странах еврозоны дефицит бюджета в этом году выше. Кроме того, и в Еврозоне, и в США, и в Великобритании государственный долг выше, чем в России.

"Спад экономики у нас будет в этом году примерно 2,9-2,8%", - добавил президент.

На прежнем уровне в России остаются промышленное производство и обработка. "Стройка, строительный сектор вырос более чем на 5-5,1% за восемь месяцев текущего года, сельское хозяйство выросло в два раза, и тенденция нарастает, у нас увеличивается объем кредитования и корпоративного сектора, и сектора потребления", - заявил Путин.