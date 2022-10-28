Саудовская Аравия вложит $24 млрд в арабские государства

Государственный инвестиционный фонд, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом планирует открыть пять представительств в странах региона и вложить в них $24 млрд для усиления своего влияния. Как сообщает Middle East Eye, в заявлении фонда говорится о планах по созданию представительств Ираке, Иордании, Бахрейне, Омане и Судане. Финансирование будет предоставляться для самых разных отраслей: от инфраструктуры и промышленности до здравоохранения и производства продуктов питания.

Летом Суверенный фонд Саудовской Аравии создал компанию в Египте для продвижения новых инвестиций. Фонд потратил $1,3 млрд на приобретение миноритарных долей в некоторых наиболее важных секторах, в частности технологических компаний и компаний по производству удобрений. В последнее время богатые энергоресурсами страны Персидского залива значительно увеличили инвестиции в соседние государства, экономики которых пострадали из-за глобального экономического спада и кризиса на Украине, а Египет стал основным получателем финансирования. Инвестиции Объединенных Арабских Эмиратов в Египет более чем удвоились в первую половину 2021/2022 финансового года. Катар, в свою очередь, пообещал вложить $5 млрд в переживающую сложности североафриканскую страну. Хотя инвестиции приветствуются правительством президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, есть те, кто считает, что Каир распродает национальные активы, потратив слишком много на вооружение и строительство новой роскошной столицы.

Это не благотворительность

По мнению аналитиков, помимо предоставления поддержки своим соседям страны Персидского залива выигрывают от приобретений. ”Инвестиции из Залива - настоящее спасение для египетской экономики, но в Египте также и удобно вести бизнес, - говорит основатель египетской программы Ближневосточного университета Миретт Мабрук. - Предоставляемые деньги не благотворительность, а инвестиции. И государства Персидского залива надеются их вернуть”.

Страны, в которых Саудовская Аравия планирует открыть инвестиционные представительства, серьезно пострадали из-за геополитической нестабильности и глобальных негативных экономических тенденций. Безработица в страдающей от дефицита энергоресурсов Иордании остается на уровне 24%, что вдвое выше, чем среди молодого населения королевства. Международная помощь Судану была прекращена после того, как демократическое переходное правительство было смещено военными. Ирак погряз в политических кризисах.

”Новые дочерние предприятия приведут к увеличению региональных инвестиционных возможностей для портфельных компаний фонда и частного сектора Саудовской Аравии, повышая финансовую прибыль в долгосрочной перспективе и создавая потенциал для стратегического экономического сотрудничества с частным сектором в целевых странах, а также усиливая потенциал частного сектора Саудовской Аравии”, - говорится в заявлении Фонда.

Суверенный фонд возглавляет наследный принц Мухаммед ибн Салман. Это главный инструмент лидера королевства, стремящегося перекроить зависящую от нефти экономику королевства. Минувшим летом фонд потратил $7 млрд на приобретение акций американских компаний, в том числе Starbucks, Zoom и Microsoft.

По данным информационной платформы, отслеживающей деятельность суверенных фондов, фонд Саудовской Аравии оказался вторым по активности государственным инвестором в мире в январе-октябре. Он планирует увеличить свои активы стоимостью $620 млрд до триллиона долларов к 2025 году.