Ильхам Алиев провел встречу с заместителем генсекретаря ООН

27 окт. 22:57

В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и заместителя генерального секретаря ООН, генерального директора отделения ООН в Женеве Татьяны Валовой. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что к 2030 году Азербайджан достигнет поставленных целей, связанных с реализацией Целей устойчивого развития ООН.

"Отмечены добровольные финансовые взносы Азербайджана в специализированные организации ООН, а также поддержка донорских инициатив. Гуманитарная и финансовая помощь, оказываемая Азербайджаном как председателем Движения неприсоединения в рамках мер по борьбе с коронавирусом более чем 80 странам-членам Движения по линии Всемирной организации здравоохранения, была расценена как образцовый факт", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, Валовая отметила важность фотовыставки, посвященной азербайджанским женщинам, которая проводится в Центре Гейдара Алиева в Баку в рамках совместной инициативы руководителя Женевского отделения ООН и Фонда Гейдара Алиева.

Она отметила, что фотовыставка поощряет азербайджанских женщин, которые внесли свой вклад в Цели устойчивого развития. Заместитель генсекретаря ООН добавила, что в будущем это фотовыставка будет регулярно проводиться в других странах.