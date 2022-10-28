Азербайджан - одно из самых захватывающих в мире мест для хайкинга

Хайкинг - это относительно новый вид пешеходного туризма для Азербайджана, хотя он может похвастаться множеством природных чудес. Село Хыналыг представляет собой скопление каменных домиков на вершине холма, окруженного одними из самых высоких гор Южного Кавказа. В окутанном легендами Хыналыге проживает малочисленная этническая группа, представители которой говорят на своем языке. По одному из преданий, Ной бросил свой якорь именно здесь. На территории села расположено множество памятников и живописных смотровых площадок.

Это одно из самых популярных мест для хайкинга в Азербайджане, откуда в горы Большого Кавказа уходят многочисленные маршруты. Корреспонденты CNN Travel отважились пройти по тропе протяженностью 25 км, которая соединяет три самые высокогорные деревни, расположенные на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. До недавнего времени туда можно было добраться только на самых крепких внедорожниках. С новыми дорогами, технологиями и ожидаемым наплывом туристов перемены не за горами, но пока путешествие в такие отдаленные горные районы Азербайджана по-прежнему похоже на путешествие во времени.

От Хыналыга до Крыза

Путешествие начинается на заброшенной дороге, идущей по широкой долине, прорезанной рекой Кудиялчай, с потрясающими горными пейзажами у горы Гызылгая, возвышающейся более чем на 3720 метров. От села Галахудат тропа подходит к краю огромного каньона, где мы останавливаемся, чтобы полюбоваться коршуном, парящим достаточно низко, чтобы увидеть его без бинокля. В этой высокогорной части Губинского района Азербайджана обитает четыре вида грифов, наряду с множеством других хищных птиц, а также редких видов, таких как горихвостка Гюльденштедта.

После пересечения каньона впереди нас ждет еще несколько часов легкой прогулки по захватывающим дух пейзажам. Это широкие долины, лесистые предгорья и простирающиеся на много километров горы. Виды в окрестностях Шахдага, второй по высоте горы Азербайджана (4243 метра), впечатляют, здесь в радиусе нескольких километров друг от друга разбросано полудюжины деревень, разделенных глубокими долинами и холмами. В расположенном на плато Крызе можно найти руины средневековой крепости и мечети VIII века, а также бесчисленные древние надгробия и уютные дома. И все это в окружении высоких скал и волнующих видов на долину.

Путеводитель для туристов

Азербайджан не так давно начал использовать свой потенциал для развития экотуризма, и сегодня хайкинг быстро набирает обороты. Через территорию Азербайджана проходит три основных горных хребта: Большой и Малый Кавказ на севере и юго-западе и Талышские горы на юге. Они предоставляют широкие возможности для хайкинга, причем природные виды во время прогулок различаются от региона к региону благодаря обилию климатических зон, встречающихся в стране: от высоких вершин и сел Большого Кавказа до многочисленных древних цитаделей и храмов Малого Кавказа, а также толкиеновских лесов Талышских гор.

Необходимо увидеть также неземные бело-розовые пейзажи карамельных гор, расположенных недалеко от Баку, и Нахчыван с засушливыми скалистыми хребтами Малого Кавказа, где обитают совершенно необычные виды диких животных, в том числе и кавказский леопард.

Можно отправиться как в однодневную поездку из Баку, так и в многодневное путешествие, при этом еду и кров можно найти в сельских гостевых домах, располагающихся на туристических маршрутах. Инфраструктуру здесь повсеместно улучшают: многие из самых впечатляющих сел, смотровых площадок, водопадов и других достопримечательностей теперь соединены туристическими тропами. "Для пешего туризма пока Азербайджан не такое популярное направление, но он обладает большим потенциалом, особенно маршруты между древними горными селами в предгорьях Кавказа. Однако вам нужно быть достаточно уверенным в себе, поскольку туристы туда заходят пока нечасто, в отдаленных деревушках нельзя полагаться на то, что местные жители будут говорить по-английски", - говорит Марк Эллиот, автор многочисленных путеводителей по Азербайджану.

Закавказская тропа

Еще одним стимулом для туризма стало развитие азербайджанской части Закавказской тропы: стартовавшего в 2015 году проекта по строительству двух пешеходных маршрутов через Южный Кавказ с целью показать его разнообразные сообщества и ландшафты активным путешественникам. Маршрут, проходящий через Азербайджан, охватит все горы Большого Кавказа, от Черного моря до Каспия. А большая часть азербайджанского участка уже доступна для туристов благодаря запуску в 2022 году двух маршрутов в северо-западном (Шеки - Загатала) и северо-восточном (Губа - Гусар) районах страны протяженностью почти 100 км. "Поход по этим двум азербайджанским участкам и по Закавказской тропе дает туристам уникальную возможность пройти между горами и селами, насладившись местным гостеприимством, посетить древние крепости и религиозные объекты, и увидеть огромное разнообразие быстро меняющихся ландшафтов", - рассказала координатор азербайджанской части Закавказской тропы Назрин Гарибова, наметившая множество новых маршрутов.

В Крыз-Дехне из Крыза

В гостевом доме в Крызе мы подкрепились пловом, освежающим черным чаем и сладким вареньем из белой черешни. Сидя на сделанных местными жителями коврах, наслаждались волшебной тишиной и солнечными лучами, проникающими через маленькое окно. Невероятный контраст между этим горным спокойствием и шумным Баку, находящимся всего в трех часах езды.

Последний этап маршрута проходит по тропинке, по которой жители Крыза навещают своих родственников в Крыз-Дехне, селе у подножия горы. Впереди россыпь пастушьих троп веером расстилается по склону, словно гигантская паутина, а справа через большую долину, над которой нависли быстро движущиеся клочья облаков, вьется серебристая линия реки Кудиялчай. И вдруг пейзаж резко меняется. С вершины покрытого травой хребта мы спускаемся в узкий каньон с крутыми склонами, откуда тропа спускается на сотни метров к густому лесу. Вдобавок ко всему, тропа усеяна камнями, а вдоль них можно найти следы жизнедеятельности медведей. "Их привлекают мусорные баки внизу", - сказал наш проводник Тогрул.

Осталось последнее препятствие - скользкий участок склона. После него тропа выравнивается. Теперь вас ждет медитативная 45-минутная прогулка по дубовому и грабовому лесу - подходящий способ завершить встречу с захватывающим культурным и природным разнообразием Кавказских гор.