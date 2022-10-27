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Многоэтажка Махачкалы приняла пожарно-тактические учения

Многоэтажка Махачкалы приняла пожарно-тактические учения

Жилой дом в Махачкале на время стал площадкой для пожарно-тактических учений, сообщает пресс-служба МЧС по Дагестану.

По замыслу тренировки, на 10-ом этаже произошло сильное задымление и создалась угроза распространения пожара на соседние квартиры и верхние этажи. Один из жильцов сообщил в службу "112" о происшествии.

Незамедлительно к месту происшествия прибыли спасатели, приступившие к разведке и поиску людей. В результате огнеборцы спасли 13 человек. Впоследствии условный пожар был уничтожен.

В мероприятии задействовали 5 единиц техники, в том числе автоцистерны и автомобиль газодымозащитной службы. В тренировке приняли участие 38 человек личного состава.

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