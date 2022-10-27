Стоянку на несколько сотен машин откроют на трассе "Кавказ" под Владикавказом

27 окт. 21:58

Парковка на 650 автомобилей появится на трассе "Кавказ" в Северной Осетии, такое сообщение распространила пресс-служба упрдор "Кавказ".

Ее откроют в декабре под Владикавказом. Стоянка будет предназначена как для легковушек, так и для фур.

Отдых на парковке поможет водителям освежить силы, так что она поможет улучшить безопасность дорожного движения на федеральной трассе, уверены в ведомстве.

Стоянку снабдят системой видеонаблюдения, будет действовать и круглосуточный диспетчерский пункт, где можно будет получить информацию о погоде на трассе и ограничениях в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Для взрослых будут действовать зоны отдыха, для детей - игровой городок.