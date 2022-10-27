В Ираке назвали техническим решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

27 окт. 23:12

Недавнее решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти в Ираке рассматривают как сугубо техническое, сообщил постоянный представитель страны при ООН Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм.

"Причина, по которой Ирак проголосовал за данное решение, носит чисто технический характер. Оно не имеет какого-либо политического подтекста", - сказал он на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".

Аль-Улюм добавил, что Ирак привержен "поддержанию баланса рынка на текущем уровне, чтобы позволить всем странам извлечь для себя выгоду".