Путин: Россия поддерживает вступление Саудовской Аравии в БРИКС

27 окт. 21:53

Россия поддерживает вступление Саудовской Аравии к БРИКС, но для этого нужен консенсус всех стран объединения. Об этом на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия - это быстро развивающаяся страна, что связано не только с ее лидирующей позицией на рынке углеводородов, но и с тем, что у королевства очень большие планы по диверсификации экономики. "Там целые планы национального развития сверстаны по этому направлению", - сказал российский лидер.

Он уверен, что с учетом энергии и творческого потенциала наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда эти планы будут реализованы. "Поэтому, конечно, Саудовская Аравия достойна быть членом крупных международных организаций, и таких как БРИКС, и таких как ШОС", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что не так давно был определен статус Саудовской Аравии в ШОС. "И будем развивать отношения с этой страной и в двустороннем плане, и на многосторонних площадках", - подытожил глава государства.