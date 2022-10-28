Власти Ростова вложат в развитие земель старого аэропорта 20 миллиардов

28 окт. 5:32

Комплексное развитие территории бывшего аэропорта "Ростов-на-Дону" с созданием необходимой инфраструктуры потребует вложения как минимум 20 млрд рублей, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

"Для создания полноценной территории комплексного развития в этом районе донской столицы понадобится построить и реконструировать 20 дорог и шесть развязок. Только на их проектирование потребуется свыше 200 млн рублей. Первые 70 млн направим на подготовку проектной документации уже в 2023 году", - поведал глава региона, пишет "АиФ-Ростов".

По словам Голубева, дорожная карта по развитию территории будет разработана к декабрю 2022 года.

Напомним, планируется, что на месте старого аэропорта будет произведена жилая застройка, а также построены объекты социальной инфраструктуры.