В КЧР поддержат молодежные клубы 

28 окт. 1:45

Почти 60 млн рублей планируют направить на создание молодежных центров и клубов в Карачаево-Черкесии в 2023 году, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона

"По результатам всероссийского конкурса „Регион для молодых“, который проводило федеральное агентство Росмолодежь, 42 субъекта России получат субсидии на развитие молодежной политики. В числе победителей – Карачаево-Черкесия", - сказали в пресс-службе, уточнив, что регион получит поддержку в размере 57 млн рублей.

Уточняется, что средства будут направлены на создание и развитие молодежного центра и корпоративного университета. В регионе также появится центр обучения в сфере легкой промышленности, где молодые люди смогут обучиться программированию и работе на вязальном оборудовании. Также будет создан центр подготовки специалистов в сфере туризма, в том числе гидов, экскурсоводов и инструкторов.

Все проекты будут реализованы в 2023 году.