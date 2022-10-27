Курорты Сочи, Адыгеи и КЧР может связать транспортная артерия 

27 окт. 22:22

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою, Минэкономразвития, Минтрансу и другим заинтересованным министерствам и ведомствам проработать вопрос организации транспортного сообщения между курортами горного кластера Сочи, курортами "Лагонаки" в Адыгее и "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

"В России в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создаются два новых горнолыжных курорта - всесезонный горный эко-курорт "Лагонаки" в Адыгее и круглогодичный горный и бальнеологический курорт "Долина Васта" на Кубани в продолжение развития курорта "Роза Хутор". Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом "Лагонаки" прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности, в Республике Адыгея", - рассказал Чернышенко, передает ТАСС.

Для прямого транспортного сообщения между горными курортами Сочи и курортом "Архыз" в КЧР будет проработано строительство железнодорожной ветки, сообщил вице-премьер, отметив, что все это отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, а у туристов появятся новые возможности для отдыха. Дорожная карта по данному вопросу будет представлена в правительство РФ в декабре этого года.