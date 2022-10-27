Парковки в Москве будут бесплатными 4 и 5 ноября

27 окт. 21:38

В пятницу и субботу 4 и 5 ноября в Москве можно будет бесплатно парковать автомобили на всех улицах.

"В честь Дня народного единства 4 и 5 ноября парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметили, что обычно в праздники на дороги выезжает меньше машин, загруженность улиц ниже, чем в будни.

Уточняется, что 4 и 5 ноября бесплатными будут в том числе и парковки, на которых действует повышенный тариф. В воскресенье 6 ноября большинство парковок будут работать бесплатно, при этом на улицах, где тариф 380 и 450 рублей в час плата будет взиматься.