Серьезное похолодание начинается в Краснодарском крае

27 окт. 21:05

В Краснодарском крае температура воздуха с каждым днем будет опускаться до конца недели, предупреждают синоптики.

Уже 28 октября днем на Кубани 11-16 градусов тепла, в Краснодаре - плюс 15. Местами возможен кратковременный дождь. В ночь на 29 октября в регионе будет около 3-8 градусов тепла, в юго-восточных предгорьях - от плюс 4 до минус 1, в горах - от плюс 2 до минус 3. Днем в субботу на большей части края воздух прогреется максимум до плюс 14, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 30 октября на Кубани потеплеет на три градуса, однако к вечеру погода снова испортится - новый атмосферный фронт резко опустит температуру воздуха и принесет непогоду.