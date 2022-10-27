Путин допускает поездку на Бали на саммит G20

27 окт. 20:37

Россия точно будет представлена на саммите G20 ("Большая двадцатка") на Бали. Об этом заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин.

Он также допустил, что сам лично приедет на саммит. "Россия точно совершенно будет там представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, пока я подумаю", - поведал российский лидер.

Путин также поблагодарил руководство Индонезии за приглашение на саммит G20. "Мы подумаем, как мы это сделаем", - добавил президент РФ.

Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года.