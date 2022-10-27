Bloomberg: в Европе наметился дефицит дизеля и авиакеросина

27 окт. 20:32

Некоторые страны Европы столкнулись с дефицитом топлива из-за отсутствия российского дизеля и перебоев в работе топливной сферы во Франции, передает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора испанской нефтегазовой компании Repsol Хосу Имаса.

"Глава испанской Repsol заявил, что потеря поставок российского дизельного топлива в комбинации с перебоями при производстве топлива во Франции привели к нехватке топлива в части Европы", - пишет агентство.

По словам Имаса, "в некоторых странах Европы заканчиваются запасы средних дистиллятов нефти", в том числе дизеля, котельного топлива и авиационного керосина.

По оценкам главы Repsol, в ближайшие месяцы Европа может столкнуться с ростом цен на дизель.