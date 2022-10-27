"Победа" снова будет летать из Шереметьево во Владикавказ

27 окт. 20:13

Лоукостер "Победа" возобновит полеты из Шереметьево во Владикавказ, которые были приостановлены весной.

Первый рейс на данном направлении запланирован на 30 октября. "Также с 30 октября начнутся рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу", - сообщает перевозчик.

В течение ноября лоукостер возобновит полеты из Шереметьево в Нальчик, Казань, Магас, Астрахань, Ставрополь, Екатеринбург, Пермь, Киров, Челябинск, Минеральные Воды, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград, Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.

"Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В", - уточнили в компании.