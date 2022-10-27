Посол Германии вызван в МИД Ирана

27 окт. 19:44

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Исламской Республике Ханса-Удо Муцеля в связи с заявлениями главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского МИД.

"Сегодня утром замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери [Кани] вызвал посла Германии в Тегеране в связи с интервенционистскими заявлениями министра иностранных дел этой страны", - сказано в заявлении.

Иранский дипломат также отметил, что высказывания некоторых официальных лиц Германии, в которых содержатся "подстрекательства к беспорядкам и нарушению закона в Иране", является безответственными и неприемлемыми.