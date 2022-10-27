Три оппозиционные партии в Грузии хотят создать новое политическое объединение

27 окт. 19:25

Новое оппозиционное политическое движение может появиться в Грузии на основа трех партий: "Гирчи - больше свободы", "Дроа" и "Стратегия Агмашенебели". Партии договорились о тесном сотрудничестве, сообщил лидер "Стратегии" Георгий Вашадзе.

Каждая из этих партий была создана политиками, покинувшими когда-то оппозиционное "Единое национальное движение".

"У наших трех политических сил есть самый синергичный и единый план действий. Это не значит превращение в одну партию, это означает единый план действий по спасению страны. Это серьезная работа внутри страны и за ее пределами", - заявил Вашадзе.

Объединение связано с совместным желанием партий добиться того, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС.

Совместным заявлением эти три партии уже вызвали представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на дебаты по поводу выполнения 12 условий Еврокомиссии для предоставления стране статуса кандидата в ЕС.

В правящей партии заявили, что дискутировать не о чем.