Путин заявил, что Эрдоган - надежный партнер

27 окт. 19:14

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сильным лидером и надежным партнером.

"Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется, прежде всего, а может быть - исключительно, интересами Турции, турецкого народа и интересами турецкой экономики. В значительной степени этим объясняется его позиция и в вопросах энергетики, и в вопросах строительства Турецкого потока", - заявил Путин.

У России и Турции много совпадающих векторов взаимных интересов - в туризме, в сельском хозяйстве, в строительном секторе.

По словам Путина, Эрдоган - надежный, хоть и непростой партнер, который руководствуется прежде всего интересами своей страны. Согласие на создание в Турции газового хаба было также дано с учетом интересов страны, отметил он.

"Многие решения рождаются в длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей. И мы, как правило, этих договоренностей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер", - добавил президент.

Российский лидер подчеркнул, что есть уверенность, что достигнутые с Турцией договоренности будут реализованы.