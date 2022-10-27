Владимир Путин: мирный договор между Арменией и Азербайджаном необходим

27 окт. 18:54

Президент России Владимир Путин заявил в ходе сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" о необходимости мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Наша позиция заключается в том, что этот договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование, как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это. Вопрос, какой вариант избрать – это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, то мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Москва не может и не собирается ничего диктовать Еревану. "Если армянский народ и сегодняшнее руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора. Так называемый "вашингтонский" (вариант мирного договора – прим. ред.), насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Ну если Армения так считает, ну пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа. Если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно", - поведал российский лидер.

При этом он акцентировал внимание на том, что в данном вопросе нужно договариваться с Азербайджаном. "Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны, для Азербайджана. Это очень сложный и тяжелый вопрос", - добавил Путин.