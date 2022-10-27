Газпром сообщил о рекордном оперативном резерве газа в хранилищах России

27 окт. 18:28

Оперативный резерв газа в российских подземных хранилищах установил исторический максимум, достигнув 72,662 млрд куб м активного газа, сообщает "Газпром".

Кроме того, достигнут новый рекорд суточной производительности российских ПХГ - 852,4 млн куб м. "Высокий уровень запасов и производительности ПХГ "Газпрома" позволяет при резком снижении температуры и росте потребления оперативно поднимать из хранилищ необходимый объем газа", - уточнили в компании.

Главным приоритетом "Газпрома" грядущей зимой будет "надежное снабжение российских потребителей необходимыми объемами газа".

"На сегодняшний день инфраструктура "Газпрома" в целом готова к прохождению пиковых нагрузок и обеспечению повышенного зимнего спроса на газ", - говорится в релизе.

Важную роль играют ПХГ и объем созданных в них запасов. К началу сезона отбора 2022/2023 года оперативный резерв газа в ПХГ России выведен на новый исторический максимум - 72,662 млрд куб м. С учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении этот показатель составит 73,859 млрд куб м, отмечается в сообщении.