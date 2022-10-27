Афганистан на пороге второй холодной и темной зимы

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Афганистане Ричард Беннет подтвердил, что страна переживает серьезный кризис и "необходимы срочные действия всех сторон, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации”.

The Diplomat пишет, что кризис, в котором оказался Афганистан, спровоцирован множеством причин. Многолетние конфликты, коррупция и политическая неустойчивость привели к тому, что страна погрузилась в бедность и нестабильность. Возвращение "Талибана"*, прекращение международного финансирования, а также заморозка активов Центрального банка привели Афганистан на край пропасти.

Последовавшие кризис ликвидности и экономический коллапс привели к тому, что десятки миллионов афганцев оказались на грани голода и нищеты. Ухудшению ситуации также способствовали засуха, пандемия коронавируса и природные катастрофы, опустошившие страны в условиях продовольственного кризиса и высоких цен на основные товары.

Экономический коллапс привел к кризису занятости. По данным Программы развития ООН, в стране стало на 70 тыс. рабочих мест меньше, как из-за неопределенности в связи с экономическим падением, так и ввиду того, что "Талибан"* запретил женщинам работать. Запрет стоил экономике страны миллиард долларов - 5% от ВВП.

В результате прекращения международного финансирования система здравоохранения Афганистана оказалась на грани коллапса. Из-за недостатка средств врачи и медперсонал не получают зарплаты, наблюдается дефицит медикаментов. Учитывая тот факт, что миллионам граждан страны необходима медицинская помощь в связи с недоеданием, а также из-за вспышки коронавируса, кори и других заболеваний ситуация просто катастрофическая.

Афганистан переживает один из худших в мире гуманитарных кризисов. По данным Всемирной продовольственной программы, более 24,4 млн граждан необходима гуманитарная помощь, а половина населения, 38,9 млн человек, переживают острую нехватку продовольствия. 89% населения недоедает, а семьи тратят 91-95% своего дохода на еду. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в 2022 году из-за острого недоедания страдают 4,7 млн афганцев, что на 21% больше, чем в 2021 году.

Талибы* контролирует страну, а значит несут ответственность за выполнение своих обязательств в рамках международного права в области прав человека и гуманитарного права, и неважно, признают ли их на международном уровне как законное правительство или нет.

"Талибан"* мог бы справиться с кризисом, если бы начал управлять страной. С августа 2021 года талибы* пытаются создать функциональное правительство и до сих по обещают справиться с экономическими и гуманитарными проблемами. Более того, организация вернулась к своим привычным методам работы, включая коррупцию и угрозы расправы. Талибы* могут разрешить кризис, если позволит женщинам вернуться на рабочие места, чтобы они могли обеспечить свои семьи, а также за счет уважения прав женщин, этнических меньшинств, и бывших государственных служащих. За счет этого улучшаться отношения с международным сообществом и в страну вновь начнут поступать международные средства.

Мировому сообществу придется сыграть свою роль в обеспечении столь необходимого финансирования для гуманитарной помощи и поддержки. Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что Афганистану нужно более $83 млрд для обеспечения продуктами питания, поддержки сельского хозяйства, здравоохранения, доступа к чистой воде и создания условий для поддержания гигиены. Для того, чтобы продолжить поставлять еду в страну в следующие 6-18 месяцев необходимо $ 1,1 млрд.

Одно из решений - разморозка США активов афганского Центрального банка на сумму $ 9,5 млрд и предоставление доступа к ним для структур ООН, в частности Всемирной продуктовой программы и УВКПЧ для предоставления необходимой помощи на местах. Пройдет немало времени, прежде чем афганцы будут обеспечены достаточным количеством продуктов питания и медикаментами.

Также необходимо выделить средства для того, чтобы работники здравоохранения, учителя и государственные служащие получали зарплату, могли обеспечивать свои семьи и способствовать укреплению экономики страны. Помимо этого, международное сообщество должно снять санкции с частного бизнеса и отменить запрет на коммерческие операции, чтобы экономика смогла начать постепенно восстанавливаться.

Все эти решения достаточно могут быть осуществлены при наличии воли со стороны международного сообщества. Афганистан готовится ко второй зиме под руководством "Талибана"*, и ситуация в стране продолжает ухудшаться. Внимание мира переключилось на конфликт вокруг Украины. Но афганцы, столько лет прожившие в страданиях, имеют право получить возможность восстановить свою страну и жить достойно, как они того заслуживают.

*"Талибан" – движение, запрещенное в РФ